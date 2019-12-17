Повінь – зміна системи

Menu
Close

У фітнес-клубі у Львові помер чоловік

17.12.2019

У Львові в одному з місцевих фітнес-клубів раптово помер чоловік. Про це повідомляє управління Нацполіції області.

49-річний відвідувач займався спортом, але йому раптово стало погано. Він помер до приїзду швидкої допомоги. Відвідувачі фітнес-клубу розповіли, що львів’янина також намагалися реанімувати тренери фітнес-центру, але безуспішно.

Адміністрація клубу інцидент поки що не коментує. Поліція з’ясовує всі обставини інциденту. Тіло померлого відправили на експертизу, яка встановить причину смерті.

Читайте також:   У Києві з торгового центру зняли рекордна кількість рекламних вивісок
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *