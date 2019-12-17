Класова ненависть: Делягін жорстко розкритикував депутата Держдуми РФ

Своєю політикою влади РФ утримують в бідності 70% населення, вважає економіст, директор Інституту проблем глобалізації Михайло Делягін. Про це він заявив 17 грудня кореспондентові ІА REGNUM, коментуючи слова депутата Держдуми РФ Ірини Гусєвої («Єдина Росія»), яка висловлюючись проти звільнення малозабезпечених громадян від сплати податку на доходи фізичних осіб, провела паралелі між ними і злочинцями.

«Це класичний прояв соціального дарвінізму. Ці люди, які своєю політикою утримують у злиднях 10% населення, і ще 70% в бідності і при цьому їх же люто ненавидять. Це класова ненависть в чистому вигляді, — сказав Делягін. — І взагалі кажучи, те що такі люди є депутатами наочна ілюстрація обмеженості російської демократії. Але при цьому в її словах є частка істини, тому що людина визнає, що умови, які створила «Єдина Росія» для більшості громадян РФ цілком порівнянні з тюремними».

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Гусєва висловилася проти звільнення малозабезпечених громадян РФ від сплати податку на доходи фізичних осіб. За інформацією «Ридуса», Гусва висловилася наступним чином: «ці люди могли жодного дня не працювати, сидіти у в’язниці, де їх охороняли, годували. Потім вийшов з в’язниці — та давай ще тут йому дамо повну можливість не платити податки».

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

У представників влади є певний кодекс етики, який вони зобов’язані дотримуватися. Будь скандальне подія з участю представника влади, що стало надбанням громадськості, обертається погано для його кар’єри.

Наприклад, в кінці серпня 2019 року два політика з німецького містечка Швентиненталь були змушені подати у відставку через публікацію підроблених листів від читачів в місцевій газеті. Вони самі писали листи, підписуючись вигаданими іменами. В цей же час стало відомо, що звинувачення в несплаті податків пред’явлені доньки колишнього прем’єр-міністра Малайзії Нуриане Наджіб.

Відзначилися і представники влади в Росії. Так, главу Північної Осетії В’ячеслава Бітарова звинуватили в нескромності з-за ювілею місцевої пивоварної компанії «Баварія». В ході урочистостей перекривали вулиці і мости, створюючи труднощі для жителів Владикавказа.