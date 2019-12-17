Призначається довічно: в ПФУ роз’яснили, хто може претендувати на пенсію в разі втрати годувальника

У зв’язку з різночитанням тлумачення випадків, коли призначається пенсія з нагоди втрати годувальника, в Пенсійному фонді України пояснили, що право на таку пенсію мають непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на повному утриманні і отримували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

В установі уточнили, що непрацездатними членами сім’ї вважаються: чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку і мають необхідний страховий стаж, визначені статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; діти померлого годувальника до досягнення ними 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років; діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Крім того, в даний список включають дітей-сиріт до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні; чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років (незалежно від віку і працездатності).

Пенсія з нагоди втрати годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними в рівних частках.

Період, на який призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника: пенсія призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку — довічно; на всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія; на вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо; виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому надійшла заява про виділення частки.