Слідом за «Мітяєм»: в «Свати» повертається актор Васильєв, герой якого «помер» в четвертому сезоні

Російський актор Анатолій Васильєв повернеться в одіозний серіал «Свати» у новому сезоні проекту незважаючи на те, що його герой Юрій Ковальов помер ще в четвертому сезоні.

Такий поворот сюжету став можливий завдяки тому, що сьомий сезон «Сватів» стане приквелом самого серіалу. В його рамках будуть використані спогади героїв і фрагменти попередніх історій, в тому числі з участю Анатолія Васильєва — його представлять «у спогадах».

За інформацією видання, у нових серіях глядачі побачать улюблених героїв в молодості. Так, роль молодого Івана Будько виконає син Федора Добронравова — Віктор, а молоду Валентину зіграє актриса Дарина Рибак.

Як ржидается, нові «Свати» вийдуть в ефір в 2020 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що актор покинув проект не просто так. У нього виник конфлікт із колегою по знімальному майданчику Федором Ягнятком. Васильєву хотілося, щоб у «Сватах» було менше жартів і більше драматизму, але Добронравов йому не хотів поступатися і вказав на двері, порадивши знімати своє кіно.

Спочатку Васильєва влаштовував сюжет серіалу. За його словами, це було через те, що першим сезоном займався режисер Юрій Морозов. «Найталановитіша людина, закохана в свою справу. Його прибрали. Я не розумію, чому. Ось тоді, в першій частині, було і смішно, але в той же час і зворушливо. А потім почали повертати все в бік примітивного ситкому, де текст говорять практично без зупинок, а за кадром звучать сміх і оплески», — нарікав артист.