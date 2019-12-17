“Це все брехня!“: Антоненко написав лист із СІЗО

Андрій Антоненко, якого заарештували за підозрою в причетності до вбивства Павла Шеремета, передав записку з СІЗО. Її фото опублікувала у себе в Facebook подруга Антоненко Поліна Іванова.

У листі підозрюваний висловив слова подяки своїм друзям і колегам, які його підтримують.

«Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винен, що б не говорили люди «зверху». Це все брехня! Повна. І з першої літери», – заявив Антоненко.

А також колишній боєць АТО звернувся до матері загиблого журналіста: “Я дякую матір Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди”.

Нагадаємо, слідство вважає, що організатором вбивства Павла Шеремета є колишній боєць АТО і музикант Андрій Антоненко. При цьому безпосередній виконавець – волонтер Юлія Кузьменко.