«Ніякої України нам не треба»: Що думають жителі «ЛДНР» про заяви Путіна і Зеленського в Парижі

Більшість жителів окупованого Донбасу підтримують ідею приєднання до Російської Федерації, однак при цьому вірять в перемир’я між Росією і Україною. Про це сказано в матеріалі «Радіо Свобода», журналісти якого попросили прокоментувати жителів «ЛДНР» заяви Володимира Путіна і Володимира Зеленського в рамках нормандської зустрічі.

Так, на питання, чи повинні переселенці брати участь в переговорах по Донбасу, більшість жителів окупованої території відповіли ствердно. Зокрема, вони вважають, що в переговорах повинні брати участь люди з Донбасу, які мешкають за лінією розмежування – Краматорськ, Слов’янськ, Артемівськ.

«Звичайно. Хто поїхав – вони тут жили. Повинні всі люди брати участь, хто народився тут і хто тут живе. Вони поїхали не по своїй волі, а були змушені, вважаю так», – зазначила жінка.

На питання, чи потрібен «особливий статус Донбасу» в складі України, більшість опитаних підтримали ідею приєднання до Росії.

«Хай би Володимир Володимирович приїхав на Донбас і подивився, що це люди Росії. І нам не потрібна ніяка автономія. Нам потрібна Росія. Всього лише», – підкреслив чоловік.

На думку ще однієї мешканки, люди, що проживають на окупованих територіях, готові ставати в чергу за російськими паспортами.

«Ніякої України нам не треба», – сказав житель окупованого Донецька.

Крім того, на думку людей, відносини між Росією і Україною змінилися.

«Судячи з ситуації в Донецьку, не по телевізору, а ось на побутовому рівні, я думаю, що починаються якісь зрушення. Я маю на увазі елементарні речі. Товари з’являються українські на полицях, наші комерсанти возять. Маленькі дуже, але помітні звичайним людям зрушення є», – вважає мешканка окупованого Донецька.

На думку ще одного жителя ОРДЛО, потепління у відносинах є, особливо після того, як Володимир Зеленський і Володимир Путін сіли за стіл переговорів.

«Путін – людина, що приймає всіх. І нормально розмовляє навіть з ворогами «, – каже чоловік.

А от у питанні, можливе перемир’я між Росією і Україною, думки розділилися. Одні вважають, що перемир’я між країнами не буде, інші сподіваються, що це все-таки можливо.

«Цікаво було б прокинутися – і блокпостів немає. Ось це було б добре, а так … Це все «нагорі» вирішується», — сказав житель окупованого Донецька.