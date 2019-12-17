Скандальний Кулик відсудив у Генпрокуратури 1,6 мільйона за службу в АТО

Генеральна прокуратура повинна виплатити звільненому
прокурору Костянтину
Кулику близько 1,6 мільйона гривень премій і компенсацій за роботу на
посади військового прокурора сил антитерористичної операції. Таке рішення
ухвалив Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК).
Як повідомляє «РБК-Україна», на початку грудня екс-глава ОАСК Павло Вовк повністю задовольнив позовні вимоги Кулика за його жовтневому позовом.
У рішенні суду йдеться, що екс-прокурор знаходився в
районі проведення АТО і має статус «учасник бойових дій», а значить йому
належить одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за
кожний повний календарний рік служби.
У загальній складності, за рішенням суду, Кулику покладені премії і
компенсації в розмірі 1 617 952 гривень.
Суд відхилив аргумент ГПУ про те, що при звільненні з
військової служби в 2017 році Кулик сам подав рапорт про відмову від перерахунку
належних йому премій і компенсацій.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Кулик незаконно добудував 14 поверх в житловому комплексі, де він проживає разом із співмешканкою і їх спільними дітьми.
Також Кулик може отримати п’ять років тюремного ув’язнення
за незаконне збагачення.
Крім того Національне агентство з питань запобігання
корупції (НАПК) перевірило декларації Кулика за 2015 і 2016 рік і не знайшло ознак незаконного збагачення.