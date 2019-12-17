Банани для партнера Путіна: як глава «Укроборонпрому» Зеленського заробляє на Україні

Айварас Абромавічус під прикриттям «реформатора» і новоспеченого патріота України вже кілька років заробляє на державі. Судячи з усього, для литовця ми стали «банановою республікою», на якому можна одержувати непогані доходи.

Раніше ми вже розповідали про його зв’язки з Путіним і сверхзаработках на аграрному бізнесі, а зараз покажемо, як Абромавічус, маючи інсайдерську інформацію і вплив на владу, отримує відсотки від українського держборгу.

«Забув» задекларувати ОВДП

Як заробляє Абромавічус:

його сім’я купує облігації державної позики;

Абромавічус, маючи зв’язки в Кабміні, володіє інсайдерською інформацією (знає наперед) про ставки і розміщенні паперів;

сам Абромавічус став одним з авторів нової боргової політики країни;

зароблені гроші він виводить з України, при цьому його фірма працює в РФ і володіє акціями російського банку спільно з президентом Володимиром Путіним;

Абромавічус не збирається залишатися в Україні, про це говорить його рішення залишити литовський паспорт. Крім того, він брав участь у виборах в рідній країні (про це в наступних публікаціях).

Абромавічус не просто «український реформатор» з литовським паспортом. Він ще й наш кредитор. Литовець ще кілька років тому став автором нової боргової політики країни та сам же вирішив дати в борг України.

Айварас «уточнив» свою декларацію додавши, що його дружина купила ОВДП в кількості 515 штук. Це мільйони гривень, які бюджет повинен повернути в скарбничку сім’ї урядовця.

Номінальна вартість однієї такої облігації – 26,3 тис. грн. Тобто в сумі Україна повинна Абромавичусу 13,5 млн грн плюс відсотки. Але це лише «крапля». Насправді литовець може заробляти на новій боргової політики України мільярди. Справа в тому, що найчастіше ОВДП купують іноземні держфонди. Засновником одного з таких є сам Абромавічус – East Capital.

Український держборг став надпопулярним. Ще в минулому році іноземці дали близько 6 млрд грн, а в цьому році – 106 млрд. Величезні відсотки (14-16%) і політика держави, при якій кожна третя гривня йде на погашення заборгованості, дала свої результати.

Не останню роль в цьому зіграв і Айварас. Він має зв’язки в Кабміні, особисто привів на той момент до кандидату в президенти Володимиру Зеленському майбутнього главу Кабміну Олексія Гончарука.

У США родина Абромавичусов могла потрапити під суд і навіть сісти за те, що, маючи інсайдерську інформацію, заробляє на державних цінних паперах.

Айварас Абромавічус у свій час займав посаду заступника міністра економрозвитку і торгівлі і вже тоді почав політику залежності від кредиторів. Але якщо раніше ми брали гроші у МВФ, то зараз головний кредитор – приватні фонди. Співзасновник одного з таких фондів, як ми вже згадали, – East Capital – тобто знову-таки Абромавічус.

ОВДП з одного боку дають Україні «швидкі» гроші і дозволяють знизити курс долара, а з іншого – стали зашморгом на шиї. Загальний відсоток, з урахуванням зміцнення гривні, що Україні доведеться виплатити в доларовому еквіваленті перевищує 30%.

Причому старі борги виплачуються частково за рахунок нових. Фактично це боргова піраміда. МВФ видавав кредити під 2%, а приватні фонди – під 14%. А де держава буде брати гроші, щоб взяти 100 грн, а повернути 114? Як показав бюджет на 2020-й рік, рецепт складається всього з двох інгредієнтів: ще борги і урізування всіх інших видатків у рахунок погашення боргу. Детальніше про нього можна прочитати тут.

Цікаво, яким чином великий чиновник, реформатор і економіст міг помилитися у власній декларації і забути про те, що серед боржників його сім’ї ціла держава.

Як заробляє сім’я Абромавичуса

Головне джерело доходу сім’ї чиновника – зарплата від «Агро Регіон Україна». Ця фірма належить партнеру Абромавичуса Ларса Петеру. Разом вони створили East Capital. Фактично партнер литовця платить зарплату його дружині. І тільки за минулий рік сума склала 29,1 млн грн.

Дійсно це зарплата дружини, або ж таким чином партнер голови «Укроборонпрому» виплачує зароблену частку, і самому Абромавичусу – питання відкрите.

Однак факт залишається фактом – литовець має доступ до української державної таємниці, впливає на Кабмін, має відношення до нової боргової політики країни і при цьому сам заробляє на державних цінних паперах. А зароблені гроші після зберігає, в тому числі в іноземних банках Swedbank AB, Danske Bank.