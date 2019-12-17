У Києві затримали злочинну групу, яка вимагала у підприємців 860 тис. доларів

Співробітниками слідчого управління столичної поліції спільно з співробітниками спецпідрозділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю ГУ Служби безпеки України в місті Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва викрито групу осіб, які вимагали від двох представників суб’єкта господарювання 860 тис. дол. Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Києва.

Повідомляється, що вимагання «здійснювалося шляхом погроз застосування насильства щодо членів сімей підприємців, знищення та заволодіння майном, а також із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров’я і позбавлення волі».

Шістьом активним фігурантам, один з яких депутат обласної ради, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), ч. 4 ст. 189 («Вимагання») Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування в кримінальних процесах триває.

Раніше поліція затримала депутата Херсонської обласної ради за підозрою в здирництві, він вибивав борги. За даними поліції, депутат вимагав більше 200 тис. грн боргу.