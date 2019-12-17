Не вбити, а покалічити: терористи на Донбасі застосували підступну тактику

Російські окупаційні війська на Донбасі застосували підступну тактику, використовуючи проти ВСУ міни, що вибухають не відразу.

Як йдеться в сюжеті ТСН, такі міни можуть не детонувати після потрапляння до ста годин.

Українські військові повідомили, що в напрямку Горлівки противник став застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю. Бійці вважають, що ворог використовує радянські протипіхотні осколкові міни.

«Вона відразу не розривається. Її або відразу знімаєш, або вона вибухає в проміжку від чотирьох до ста годин», – повідомив військовослужбовець ЗСУ «Моджахед».

При цьому він додав, що такі міни окупанти стали застосовувати ще з 2014 року.

«Мій товариш залишився без одного ока, другий – погано бачить. Міна створена, щоб людину не вбити, а покалічити», – поділився боєць.