Глава ТППУ Чижиков відпочиває в несправжніх відрядженнях за рахунок українців

Геннадій Чижиков
Президент Торгово-промислової палати України (ТППУ) Геннадій Чижиков за державний рахунок літає на марафони в різних куточках світу. Останній відбувся у бізнес-столиці Китаю Гуанчжоу, звідки президент ТППУ повернувся «з порожніми руками», йдеться в матеріалі «КП в Україні».
«Залучення іноземних інвестицій та їх супровід
завжди були стовпами в промовах президента ТППУ Геннадія Чижикова Ці питання…
також курирує віце-президент Ростислав Коробка, який був призначений
«смотрящим» за палатою від команди президента Порошенко. У березні 2018 року на
щорічному засіданні Ради ТПП Чижиков заявив, що палата працює над
реалізацією інвестиційних проектів у сфері ВДЕ, дерево – і сільгосппереробки.
Далі на порталі ТПП у розділі «новини» — останні новини за вересень і липень
цього року. У розділі «система оподаткування» наведена інформація від 2018,
тобто відсутня інформація для потенційного інвестора», — відзначають
журналісти.
У статті йдеться, що гроші на розробку порталу
invest.ucci.org були частково запозичені в іноземних кредиторів — в рамках
програми Євросоюзу з підтримки малого і середнього бізнесу COSME, і
топ-менеджмент Торгово-промислової палати України їх «по суті розгубив».
Окремо в матеріалі прокоментовані часті поїздки
Чижикова за кордон: тема активно обговорюється українськими користувачами
Facebook. Останнім приводом для обурення стали нібито відрядження в Чижикова
Гуанчжоу, де він взяв участь у марафоні.
«Він (Чижиков, — ред.) взяв участь у черговому марафоні.
Їх багато було в його житті. І це робить йому честь. Але вже давно стоїть питання,
за чий рахунок цей банкет (переліт в літаках виключно
бізнес-класом, великі фінансові внески, витрати). Все це могло б бути
зрозумілим, якщо б після таких китайських американських (Маямі), іспанських
(Барселона), французьких, африканських і т. д. марафонів до нас разом з натовпами
Чижиковим вдавалися бізнесмени та інвестори, про яких так впевнено він сам
каже. Так не було жодного. А можливо, вже давно слід розділити
«приватні уподобання» та громадську діяльність і не робити перше за рахунок
іншого?» — журналісти задаються питанням в матеріалі.
В кінці автори статті закликали парламентську більшість
особі депутатів з фракції «Слуга народу» як можна швидше відреагувати на
ситуацію з чиновниками ТППУ.
Як повідомляв SKELET-info, 10 лютого 2016 року по визначенню Печерського райсуду столиці працівники прокуратури провели обшук у квартирі Чижикова.