Глава ТППУ Чижиков відпочиває в несправжніх відрядженнях за рахунок українців

Геннадій Чижиков

Президент Торгово-промислової палати України (ТППУ) Геннадій Чижиков за державний рахунок літає на марафони в різних куточках світу. Останній відбувся у бізнес-столиці Китаю Гуанчжоу, звідки президент ТППУ повернувся «з порожніми руками», йдеться в матеріалі «КП в Україні».

«Залучення іноземних інвестицій та їх супровід

завжди були стовпами в промовах президента ТППУ Геннадія Чижикова Ці питання…

також курирує віце-президент Ростислав Коробка, який був призначений

«смотрящим» за палатою від команди президента Порошенко. У березні 2018 року на

щорічному засіданні Ради ТПП Чижиков заявив, що палата працює над

реалізацією інвестиційних проектів у сфері ВДЕ, дерево – і сільгосппереробки.

Далі на порталі ТПП у розділі «новини» — останні новини за вересень і липень

цього року. У розділі «система оподаткування» наведена інформація від 2018,

тобто відсутня інформація для потенційного інвестора», — відзначають

журналісти.

У статті йдеться, що гроші на розробку порталу

invest.ucci.org були частково запозичені в іноземних кредиторів — в рамках

програми Євросоюзу з підтримки малого і середнього бізнесу COSME, і

топ-менеджмент Торгово-промислової палати України їх «по суті розгубив».

Окремо в матеріалі прокоментовані часті поїздки

Чижикова за кордон: тема активно обговорюється українськими користувачами

Facebook. Останнім приводом для обурення стали нібито відрядження в Чижикова

Гуанчжоу, де він взяв участь у марафоні.

«Він (Чижиков, — ред.) взяв участь у черговому марафоні.

Їх багато було в його житті. І це робить йому честь. Але вже давно стоїть питання,

за чий рахунок цей банкет (переліт в літаках виключно

бізнес-класом, великі фінансові внески, витрати). Все це могло б бути

зрозумілим, якщо б після таких китайських американських (Маямі), іспанських

(Барселона), французьких, африканських і т. д. марафонів до нас разом з натовпами

Чижиковим вдавалися бізнесмени та інвестори, про яких так впевнено він сам

каже. Так не було жодного. А можливо, вже давно слід розділити

«приватні уподобання» та громадську діяльність і не робити перше за рахунок

іншого?» — журналісти задаються питанням в матеріалі.

В кінці автори статті закликали парламентську більшість

особі депутатів з фракції «Слуга народу» як можна швидше відреагувати на

ситуацію з чиновниками ТППУ.

Як повідомляв SKELET-info, 10 лютого 2016 року по визначенню Печерського райсуду столиці працівники прокуратури провели обшук у квартирі Чижикова.