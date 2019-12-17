На Рівненщині педофіл, який зґвалтував 10-річну дівчинку, оскаржив вирок суду

У Рівненській області Павло Коржик зґвалтував 10-річну дівчинку, за що отримав 13 років в’язниці. Проте сидіти за ґратами так довго він не хоче. Про це повідомляють Надзвичайні новини.

Мати зґвалтованої дівчинки розповіла, що педофіл не визнав свою провину та не попросив пробачення.

У лютому 2017 року 10-річна Оленка після школи повертається додому. Дорогою дитина заходить до громадської вбиральні та саме в цей момент на неї ззаду нападає гвалтівник.

– Він погрожував розбитою пляшкою. Він її залякав. Дитині на той момент було 10 років. Потім уже неприродним шляхом почав задовольняти себе. А потім заставив її вдітися і повів далі. Хотів, напевно, далі – уже природним шляхом, – розповіла мати дівчинки.

У поліції розповіли, що після туалету, він відійшов метрів 100-150 у бік, розстелив куртку, почав намагатись малолітню дівчинку зґвалтувати. Як показала експертиза, йому це не вдалося.

Після пережитого дівчинка підхопила пневмонію та кілька місяців провела в лікарні. Та найгіршим був психологічний стан дитини.

– Вона в перші дні боялася будь-якого руху від чоловіків. Коли хтось намагався з нею поговорити, просто лякалася та тікала, – розповіла мати дитини Мирослава.

Тоді суд ухвалив рішення – 13 років в’язниці, проте гвалтівника такий вирок не влаштував.

Справа потрапила в Апеляційний суд Рівненської області, який і скоротив термін перебування за ґратами. Суд постановив – 10 років в’язниці.

Вийти на волю Коржик може вже за 4,5 роки, бо він ще потрапив під дію сумнозвісного закону Савченко, а в СІЗО провів майже 3 роки.