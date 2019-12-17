Небезпечна банда на чолі з громадянином РФ грабувала будинки на Одещині (фото)

До оперативників надійшла інформація, що група осіб планує скоїти серію розбійних нападів на помешкання громадян. Як встановили правоохоронці, ці особи спеціалізуються саме даному виді злочину. «Працювали» за принципом: чим більше приватний будинок, тим більш цінний «улов». Про це повідомляє Нацполіція.

Вночі 16 грудня оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, слідчі поліції Одещини за процесуального керівництва прокуратура Одеської області затримали злочинну групу осіб під час їх спроби розбійного нападу на помешкання громадян.

Зловмисники заздалегідь знали, що в будинку буде господар, і на випадок його пробудження готові були застосувати проти нього зброю. Але замість власника помешкання фігурантів зустрічали правоохоронці. Господар в цей час перебував у безпеці під охороною поліцейських.

Наразі двоє громадян затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всі затримані вже мають судимості за розбійні напади та вбивства. Один із затриманих – організатор – громадянин Російської Федерації. У нього правоохоронці виявили посвідчення члена громадської організації по боротьбі з корупцією. Також у членів злочинної групи правоохоронці вилучили зброю.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців вдалося попередити серію розбійних нападів, які злочинна група планувала скоїти на території Одеської області.

Членам групи інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.