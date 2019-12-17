Депутат катував бізнесменів і вимагав майже мільйон доларів: стали відомі подробиці гучного затримання на Київщині

Правоохоронці затримали депутата Київської облради та ще п’ятьох осіб за підозрою у вимаганні і викрадення людини. Про це пише прес-центр столичної поліції.

За даними слідства, група затриманих вимагала 860 тис. доларів у представників бізнесу.

Для отримання грошей вони нібито застосовували насильство, позбавляли волі, погрожували насильством членам сімей та знищенням майна. Затриманим загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Правоохоронці продовжують розшукувати інших фігурантів справи, серед яких, вважають вони, є та іноземні замовники.