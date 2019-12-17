Прославився неонацизмом і антисемітизмом Марущинца повернули в МЗС, виплативши йому «неустойку» у 218 тисяч

Міністерство закордонних справ України виконало рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, повернувши в свою структуру прославився на весь світ своїми постами антисемітського і пронацистської характеру екс-консула України в Гамбурзі Василя Марущинца. Крім того, скандально відомому дипломату було виплачено суму середнього заробітку за час вимушеного майже півторарічного прогулу в розмірі 218 184 гривень, що сьогодні дорівнює 9 тисячам доларів США.

Про це йдеться у відповіді Мзс на інформаційний запит Українських Новин.

На піку скандалу Україна отримувала за Марущинцу персональну обурену ноту від Мзс Німеччини, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко називав його «негідником і нікчемою«, колишній міністр Павло Клімкін заявив, що у таких людей «у Мзс немає шансу«. Про його постах з обуренням писали ЗМІ Німеччині, Польщі, Ізраїлю, і, як вишенька на торті – він став антигероєм публікацій Reuters, Yahoo, Daily Mail і The New York Times, прославивши таким чином Україну у провідних світових ЗМІ.

Тоді, у травні минулого року, його оперативно повернули в Україну і звільнили з дипломатичного корпусу та зі служби за результатами службового розслідування. Погодився з аргументами Дисциплінарної комісії Мзс і Окружний адміністративний суд Києва, в якому Марущинець оскаржував своє звільнення. Проте в листопаді нинішнього року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду вирішила, що Марущинець був звільнений незаконно, а в його діях немає нічого що порушує присягу держслужбовця. І постановила відновити його на займаної раніше посади. Те, що вкрай обурило німців, поляків, англійців та американців, нашому суду здалося незначним епізодом, «вирваним з контексту»: чого вже там, звична справа, житейська!

Як вже повідомляли Українські Новини, МЗС відмовився відповідати на перший запит, було виконано судове рішення і яким чином, пославшись на персональні дані, про які йдеться в запиті не йшла. Тільки після повторного запиту Міністерство таки надало відповідь, копії висновків Дисциплінарної комісії, на підставі яких звільнили Марущинца, а також копію судового рішення, що відновив Марущинца в посаді.

Вже з відповіді стала зрозуміла причина небажання Мзс надавати відповіді з першого разу. Насправді, судове рішення не було виконано повністю, «буква в букву». Так, суд прямо вказав відновити Марущинца на конкретній посаді консула в Гамбурзі.

Але це було неможливим відразу з двох причин. По-перше, Україна до того часу вже мала консула в Гамбурзі, відкликати якого не було підстав. А друга і головна причина – наявність персональної ноти Марущинцу від німецького Мзс. Після фактичного вказівки на «небажаність його діяльності» в Німеччині відправляти туди «героя» навіть під тиском суду – зовсім вже відверто самогубний для української дипломатії вчинок.

Тому, Марущинцу дали посаду першого секретаря відділу безпеки Департаменту протидії загрозам з боку РФ в центральному офісі Мзс з окладом в 9600 грн. По суті, посада порівнянна з тією, з якою він в 2016 році откомандировывался консулом в Німеччину. До того, як стати консулом, Марущинець обіймав посаду радника Відділу державного архіву Мзс. Хоча, є у призначенні на «російський напрямок» і певна частка іронії з боку Міністерства: мовляв «писав у соцмережах, як будеш перемагати Росію? Дій!».

Дізналися з Інтернету

Коли скандал розгорівся, представник України в ООН Єльченко здивувався, як Марущинець взагалі потрапив до Німеччини. «Кваліфікація — нуль — ще в 2004 році мав бути звільнений, не пройшовши атестацію, але сховався за Майдан — невже протягом майже 14 років ніхто цього не помітив і ще й відправили в Гамбург?», — написав він.

Між тим, як випливає з висновків службового розслідування Дисциплінарної комісії, Марущинець майже 10 років (ще з 2010 року) «балувався» скандальними постами на двох своїх акаунтах в ФБ, а також у блогах і публікаціях у різних групах. У дипломатичному середовищі на це просто не звертали уваги. Більше того – під багатьма постами красувалися лайки українських дипломатів посольств у різних країнах.

Переломним став день 12 травня 2018 року, коли на його сторінку звернув увагу популярний скандальний блогер Анатолій Шарій. Він просто пройшовся по відкритим і призначеним «для друзів» постам дипломата, виваливши їх вміст на загальний огляд у відео, яке подивилися понад 700 тис осіб.

63-річний Марушинець відразу «прославився» фото з тортом до свого 60-річчя у вигляді автобіографічної книги Гітлера Mein Kampf, постами проти «ж@дов», перепостами чужих матеріалів, у яких виправдовується Голокост і події у Бабиному Яру, закликами відвоювати території у Польщі та Угорщини.

Марушинець з тортом до свого 60-річчя

На своїй сторінці у Facebook дипломат писав, що «бути фашистом почесно» і пишався, що його батько був солдатом німецького Вермахту». Тільки в 2013-2015 роках на сторінці Марушинца в ФБ можна було знайти записи «Ж@ди оголосили війну Німеччині 1934 року», «Боже, покарай ж@дов», «Бабин Яр. Не ж@дов в 1941 році, а українців 1918-1941 тут вбили», «Ж@ди – гівно», «Прходя повз сионаниста — дай йому в морду з розмаху багнетом і прикладом!». А ще він просив Бога «дати по шапці ляхам, циганам, мадярам», щоб «не нявкали за період 1919-1938».

Мріяв Марущинець про нової імперії – Арияне, і навіть вигадував їй прапори. А також погрожував «повернути нашу землю» від поляків і угорців.

Сам Марущинець оперативно закрив свої пости. Міг і «пройти між крапельок». Зрештою, навряд чи Шарій є авторитетом для українського Мзс та його підрозділів.

Якби не резонанс. Вже 13-14 травня фото постів дипломата розійшлися по світовим ЗМІ. Оперативно відреагував і МЗС Німеччини. «Ми пильно дивимося на антисемітські заяви українського консула, і такі заяви абсолютно неприйнятні, і ми чітко передали це українській стороні», — йшлося в офіційному повідомленні на сторінці німецького Мзс вже 14 травня.

У такій ситуації не можна було не реагувати. Вже 13 травня Генеральне консульство України в Гамбурзі звертається до МЗС з проханням провести розслідування. А 24 травня з’являється Наказ Мзс №215, яким було розпочато дисциплінарне розслідування стосовно консула.

Отже, що ж «накопали» в ході розслідування в Мзс? По-перше, всі ксенофобські, антисемітські пости і публікації Марущинца, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу підтвердилися. У тому числі – заперечення Голокосту, за що громадянин Німеччини вже міг би опинитися за ґратами. Але на українських дипломатів ця норма не поширюється.

Та й сам Марущинець не заперечував, що дійсно писав всі ці пости. Хоча і обурювався на співбесідах з Дисциплінарною комісією вторгненням в його особисте життя.

В принципі, задекларовані Марущинцом заклики і заяви підпадають під дію українського законодавства. Яке передбачає цілком реальні покарання за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, або, наприклад, прославляння нацизму. Але, в Мзс вирішили з цим не перейматися. Пішли по шляху найменшого опору, запропонувавши звільнити дипломата за порушення присяги держслужбовця. Яскравою ознакою чого не безпідставно може вважатися підрив міжнародного авторитету України і української дипломатії.

Два різних суду

Сам Марущинець, природно, не погодився зі своїм звільненням і оскаржив його в суді. Сам суд тривав рік – його рішення було винесено 3 травня 2019 року. З цим рішенням можна ознайомитися в Єдиному судовому реєстрі.

Марущинець і його адвокати обрали оригінальний спосіб захисту, знайшовши відразу півтора десятки аргументів, чому рішення про звільнення незаконно. Однак вони виявилися слабкими і суперечать один одному, а тому легко «розвалилися» в ході судового процесу.

Так, в якийсь момент захист Марущинца стала стверджувати недоведеність того, що скандальні пости належать саме Марущинцу. Але суд легко згадав, що сам Марущинець неодноразово підтверджував їх автентичність. Так само провалилися твердження, що в ході роботи Дисциплінарної комісії не була прийнята в увагу позиція самого скандального консула.

Твердження про неможливість покарання за старі пости розбилися про той факт, що ці пости залишалися актуальними на час розслідування.

Найоригінальнішим було твердження захисту, що консул не міг бути звільнений з Мзс без згоди профспілки. Як з’ясувалося в суді, згоду було брати не у кого, так ка членом профспілки Марущинець не був.

Результат виявився для Марущинца невтішним – суд повністю відмовив у всіх його позовних вимогах.

Іншою була ситуація в апеляційному суді. Тут Марущинець вже намагався довести лише один аргумент – Дисциплінарна комісія не дотримала всі формальності і не досліджувала його пости в комплексі, а лише дивилася уривчасті моменти, які не дають повної картини. А самі осуждаемые пости носять безневинний характер і є лише репостом чужих публікацій. Як заявляв у суді його адвокат: «Комісія пішла на поводу у Шарія, повністю повторивши його висновки». І сталося неймовірне – суд повністю погодився з такою позицією. Повне рішення суду можна прочитати в кінці публікації. «Колегія суддів вважає, що висновки дисциплінарної комісії зроблені виключно за результатами аналізу зазначеного відеоролика (Шарія – ред.) і містить висновки аналогічні викладеним автором відеопідбірки. У той же час, з наданих доказів видно, що дисциплінарною комісією не здійснювався аналіз безпосередньо сторінки позивача у мережі Фейсбук, хоча доступ до неї позивачем пропонувався», — йдеться в судовому рішенні.

Але як же бути з постами, які важко витлумачити інакше, ніж неприкритий антисемітизм і пропаганда нацизму? Та й перепостами їх назвати важко, оскільки там чітко викладена позиція автора? І тут у суддів знаходиться відповідь: «Сам факт використання в висловлюваннях таких слів, як «фашисти», «антифашисти», «жиди» і інш не може бути незаперечним доказом поширення позивачем інформації, яка містить ознаки антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шовінізму та ін», — йдеться в судовому рішенні.

В принципі, з судом можна погодитися лише в одному – відсутність суворого аналізу всього комплексу написаного дійсно може і повинно бути витлумачено на користь автора. А апеляційний суд не зобов’язаний проводити такий аналіз, бо він цього й не робив. Ось тільки, як інакше можна витлумачити зміст наведених постів? Частиною якогось «вселенського задуму» вони є? Може для суддів Шостого апеляційного адміністративного суду заклики «бити жидів» «мадярів» тощо дійсно є буденним явищем, але у світі прийнята інша практика.

Світова практика у вирішенні теж була. Коли судді намагалися показати не можливість закликати до відповіді за репост чужих думок, вони використовували практику ЄСПЛ у трактуванні статті 10 Конвенції про права людини. «Повідомлення новин, засноване на інтерв’ю або відображенні висловлювань інших осіб, відредагованих або ні, є одним з найважливіших способів, з допомогою яких преса може відігравати свою важливу роль «сторожового собаки суспільства». В таких справах треба розрізняти ситуації, коли такі висловлювання належали журналісту, і коли вони були цитатою… Свобода преси дає общесту одну з найкращих можливостей дізнатися про ідеї та позиції політичних лідерів», — уитирует суд рішення ЄСПЛ. Дійсно, стаття 10 Конвенції не обмежується тільки пресою або журналістами та поширюється на всіх. Але так явно робити з держслужбовця «журналіста цитирующего» — це вже явний перебір.

Прямо під час суду Марущинець встиг «засвітитися» зигующим на одному з публічних заходів. Напевно, в цей час він теж когось цитував. І, природно, цей одиничний публічний жест ну ніяк не можна розглядати як прояв неонацизму.

Що далі?

Що ж, у підсумку-ліпший на непристойні діяння дипломат виявився не тільки не покарано, але і повністю виправданий з компенсацією «витрат» від держави. Того самого, про який все частіше на заході в публікаціях ЗМІ висловлюються як про розсаднику таких явищ, як антисемітизм і ксенофобія. Дійсно, вдалий кейс в цю ж скарбничку.

Залишається питання, а що заважало відразу ж, ще в початковій стадії скандалу просто привернути дипломата до відповідальності по українському законодавству?

Зараз, вже після відновлення Марущинца, нардеп Бужанський заявив про намір таки притягнути його до відповідальності. Марущинець виграв суд у Мзс з приводу свого звільнення. І ще має нахабство цим хвалитися. І знаєте, що я вам скажу? Він абсолютно правий. Не треба було його звільняти. Потрібно було посадити його за пропаганду нацизму. До речі, ще не пізно. Це таке питання, в якому ніколи не пізно», — написав він.

Думають так само в українському Мзс? Питання, яке поки що залишається без відповіді.

Рішення Комісії:

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