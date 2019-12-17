Нардеп від «Слуги народу» Качура Порошенко назвав «фюрером»

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура назвав екс-президента і лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка «фюрером». Про це він сказав під час інтерв’ю виданню «Літери».

Качура розповів, що члену партії «Євросолідарність» Тетяні Чорновол нібито доручили дискредитувати його, тому вона написала про зв’язки «слуги народу» з пропагандистом Анатолієм Шарієм.

«Після слів Чорновіл я публікував з реєстру цю інформацію. Її блог через хвилину після публікації дали 5-й та «Прямий» на своїх сайтах. А моя відповідь, спростування – ні. Я підходжу до Петра Олексійовича і кажу: «Петро Олексійович, ви взагалі на захист прав громадян стоїте як президент п’ятий?» Він каже «так, Так», — розповідає Качура.

За його словами, Порошенко відмовив йому в тому, щоб зняти інформацію з каналів, які йому належать.

«І додає, мовляв, йдіть у суди, суди у ваших руках. Тобто я йому кажу: «Петро Олексійович, вибачте, звичайно, але вже не ті часи, може, у вас було таке ручне управління, у нас такого немає». Він відразу сказився. А інші депутати бачать, що некомфортно їхньому фюреру, і давай мене відваджувати – давайте йдіть звідси, і так далі», — сказав «слуга народу».

На зауваження журналіста, що народну обраницю Ірину Геращенко за більш м’які висловлювання майже позбавили можливості виступати в Раді, Качура відповів: «Ми зараз говоримо про лінгвістичному розумінні, фюрер – це лідер, керівник в перекладі з німецького».

«Це моя суб’єктивна думка, саме в цьому контексті. Так от, ми зараз з вами не в стінах парламенту, ми зараз з вами розмовляємо в офісі, тому я можу висловлюватися в будь-яких допустимих формах і, думаю, лінгвісти встановлять, що саме в такому контексті я це сказав. Інша справа дозволяти собі такі висловлювання під час офіційного виступу», — додав Качура.