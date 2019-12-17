У Павлограді пожежа знищила кафе (фото)

У місті Павлоград, на вулиці Дніпровській, на території готельно-ресторанного комплексу, уночі згоріло двоповерхове кафе. Про це повідомляє регіональне Управління ДСНС в Дніпропетровській області у вівторок, 17 грудня.

Інформація про пожежу була отримана о 03:57 ночі.

На місці події рятувальниками встановлено, що на території комплексу горить двоповерхова, окремо розташована дерев’яна будівля кафе на площі 400 кв. м, йдеться в повідомленні.

Пожежа була локалізована о 05:40 і ліквідована о 06:12. З вогнем боролися 27 надзвичайників і сім одиниць техніки.

Причина пожежі встановлюється.