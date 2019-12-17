Паспорт в смартфоні: В Україні готують впровадження віртуального посвідчення

В уряді обговорюють можливість введення електронного посвідчення особи, тобто ID-карти в смартфоні.

Про це в інтерв’ю «Європейської правді» заявив керівник Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк.

«Ми пропонуємо зробити електронне посвідчення особи, тобто ID-карту в смартфоні. Ми зараз обговорюємо рівні довіри, тобто де цей «віртуальний паспорт» може бути використаний, коли буде використовуватися цифрова підпис і коли потрібно буде пред’являти фізичний документ або прикладати його десь», — говорить Соколюк.

За його словами, це відкриє нові можливості, наприклад, людина може замовити електронний паспорт — і він прийде на смартфон через кілька хвилин.

«Не треба чекати, поки буде виготовлений пластик», — зазначив чиновник.

Він визнає, що віртуальний документ все одно не буде повноцінною заміною фізичного (наприклад, можливість виїзду за кордон за ID-картки).