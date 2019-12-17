Азербайджанська нафтова компанія «SOCAR» і олігархи брати Мусаевы були партнерами вбивць мальтійської журналістки Галичини у мільярдних афер

Азербайджанські підприємці — брати Мусаевы -виявилися замішані в справі про гучному вбивстві мальтійської журналістки Дафни Галичини.

Розслідування гучного вбивства в жовтні 2017 року мальтійської журналістки Дафни Галичини обростає новими подробицями, пов’язаними з «азербайджанським слідом». Встановлено, що журналістка, яка розслідувала факти корупції в діяльності спільного мальтийско – азербайджанського консорціуму Electrogas, була ліквідована найманими вбивцями, яких найняв бізнесмен з Мальти Йорген Фенек.

Йорген Фенек

Цей підприємець кілька років тому заснував газовий консорціум спільно з азербайджанської державної нафтової компанією SOCAR. В результаті Мальта отримувала газ за ціною до 40 відсотків вище ринкових, що призвело до втрат казни острівної держави більше, ніж в 1 млрд доларів.

Однак на рахунку консорціуму – не тільки ці маніпуляції, але і схеми з перепродажем мальтійському державі британського скрапленого газу, а також прикриття фінансових махінацій, в рамках яких Мальта була перетворена в пральню по відмиванню і транзиту великих грошових сум з Азербайджану. Дані офіційного слідства, так і нитки розслідування колег загиблої журналістки Дафни Галичини повільно, але вірно ведуть в Азербайджан.

Днями журналіст видання Times of Malta опублікував дані, які проливають світло на причетність до шахрайським схемам директора Electrogas Тураба Мусаєва, який не тільки забезпечував зв’язку «мальтійського ордена» з азербайджанськими нафтогазовими кланами, але і сам разом зі своїм братом Талехом Мусаевым був бенефіціаром кримінальних проектів на Мальті.

Брати Мусаевы: Талех і Тураб (праворуч)

Зокрема, видання Times of Malta вдалося стати володарем електронного листування Тураба Мусаєва з обвинуваченим в організації вбивства Дафни Галичини бізнесменом Йорганом Фенеком і поруч мальтійських чиновників, причетних до фінансових махінацій.

Електронний лист Тураба Мусаєва

Лист водія таксі, опубліковане Times of Malta

Листування свідчить в тому числі про те, що Мусаєв не тільки був в курсі що відбуваються зловживань, але активно у них брав участь, і навіть разом з партнерами намагався впливати на політику мальтійської держкорпорації Enemalta.

Примітно, що поряд з посадою директора Electrogas Тураб Мусаєв займає посаду директора департаментів СПГ і розвитку бізнесу в азербайджанській держкомпанії SOCAR, а також є співробітником швейцарської «дочки» SOCAR – фірми SOCAR Trading, а саме — виконавчим директором азербайджанської групи Socar’s Genevan. При цьому Тураб Мусаєв і його брат Талех Мусаєв є акціонерами британської компанії Savannah Petroleum, яка має серйозні інтереси в Нігерії, де у Мусаевых також придбані активи.

Зокрема, Талех Мусаєв «зайшов» у Savannah Petroleum через свої фірми Aralia-Капітал, Пеленг-Холдинг і Корпорацію Талех. Між тим, Savannah Petroleum вважається конкурентом SOCAR на ринку нафти і газу, а тому британсько-нігерійський бізнес братів цілком підпадає під визначення конфлікту інтересів держслужбовців.

На Мальті, в числі іншого, Тураб Мусаєв запам’ятався ініціативами щодо використання потужності Electrogas для майнінг биткоинов – про це реченні, адресованому групі мальтійських парламентаріїв, рік тому розповідала газета Malta Today.

Кар’єрні зв’язку Мусаевых – ідеальна ілюстрація того, як в Азербайджані працює кругова порука і клановий принцип управління. У SOCAR Trading Тураб Мусаєв формально працює заступником Хайяла Ахмедзаде – 42-річного віце-президента з розвитку бізнесу. Про це менеджера в Азербайджані ходять суперечливі легенди: з одного боку, він відомий як ініціатор низки вкрай невдалих, збиткових для держкорпорації проектів, з іншого – як володар мега-дорогої нерухомості в Колонії, елітному передмісті Женеви.

На офіційному сайті Офісу реєстрації юросіб кантону Женева (Швейцарія) представлена також інформація про компанії STL Oil and Gas SA, якою управляють спільно Талех Мусаєв і Хайял Ахмедзаде. Напрямком діяльності цієї фірми заявлено «зберігання і управління інвестиціями в нафтогазові проекти і послуги в нафтогазовій галузі в Анголі шляхом придбання або створення дочірніх компаній в нафтогазовій галузі в Анголі і придбання активів у секторі видобутку нафти і газу в Анголі». Тобто, це ще один проект, націлений на «освоєння» Африки і зареєстрований – що примітно – за адресою головного женевського офісу SOCAR Trading. Компанія STL Oil and Gas SA була ліквідована в 2017 році, а її зобов’язання перед третіми особами передані SOCAR Trading.

Очолює ж компанію SOCAR Trading рідний брат Хайяла – Аднан Ахмедзаде, також власник кількох особняків у Колонії. Попередником Аднана на цій посаді (продовжив працювати в структурах SOCAR Trading на іншій посаді) був Арзу Азімов – рідний брат заступник міністра закордонних справ Азербайджану Араза Азімова. Цю сім’ю в республіці нерідко називають «сірими кардиналами» Ільхама Алієва, вирішальними багато делікатні питання на міжнародному полі. Ось вона, класика «кланової економіки» у всій красі!

Йорген Фенек і Тураб Мусаєв

Тепер же з’ясовується, що в дружній нафто-газової сім’ї SOCAR присутні менеджери, які не тільки кидають тінь на ділову репутацію держкомпанії, а заодно і азербайджанських влади, але і стають кандидатами на кримінальне переслідування за міжнародним законодавством. Десятки офшорних каналів, створених не без прямої участі Мусаєва у змові з корумпованими чиновниками Мальти, використовувалися для виведення мільярдів доларів з бюджету Азербайджану на особисті рахунки бенефіціарів сірих схем. Тепер потрібно чекати результатів розслідування, які покажуть, наскільки фігуранти цієї історії могли бути пов’язані з вбивством Дафни Каруаны Галичини, яка спробувала розкрити мафіозний спрут.

Автор: Денис Решетов