У Києві підприємливий ділок заробляв на гарненьких дівчатах (фото)

Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за втягнення дівчат у зайняття проституцією. Про це повідомляє поліція Києва.

За ніч кожна повія заробляла від 100-500 доларів США.

Працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Києві спільно зі співробітниками Київської місцевої прокуратури № 10 та слідчими Шевченківського управління поліції затримали чотирьох осіб, які займалися сутенерством.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк, правоохоронці затримали організатора та його спільників:

«Ми встановили, що підозрювані знаходили дівчат з приємною зовнішністю, а потім пропонували їм «заробити». Після надання клієнтам інтимних послуг сутенери відбирали у повій гроші, залишаючи їм половину».

Організатора «бізнесу – мешканця Вінницької області, 1983 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели п’ять обшуків за місцями мешкання фігурантів, надання послуг сексуального характеру та в автомобілях організатора, у ході яких вилучили речові докази злочинної діяльності: грошові кошти, мобільні телефони, ноутбуки.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення про підозру спільникам затриманого та притягнення їх до кримінальної відповідальності.