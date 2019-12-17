Харків сколихнула смерть 19-річної Аліни Приходько: вона так і не вийшла з коми

У понеділок, 16 грудня, в Харкові померла 19-річна Аліна Приходько, яка після інсульту впала в кому через халатність лікарів. Про це повідомляє Обозреватель

Про це повідомили на сторінці “Харків 1654” у Facebook. Подробиці трагедії поки невідомі.

Зазначимо, Аліна 9 днів перебувала в комі. Спершу лікарі припустили, що в дівчини передозування наркотиками, проігнорувавши рідкісний для молоді діагноз. Наступного дня після госпіталізації її прооперували, проте врятувати харків’янку не вдалося.

Як повідомлялося, Аліні Приходько стало зле 8 грудня під час катання на ковзанці. У дівчини різко заболіла голова, проте в лікарні зробили МРТ лише за 12 годин.