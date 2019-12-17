Брати Клюєви зберегли “сонячний” бізнес у Криму в обхід санкцій ЄС, – ЗМІ

Екс-депутати Ради України брати Клюєви зберегли енергобізнес в Криму після анексії в обхід санкцій Євросоюзу – розслідування “Справжнього Годині”.

Колишні народні депутати України Сергій і Андрій Клюєви не лише зберегли свій енергетичний бізнес у Криму після його анексії Росією, а й продовжують там працювати в обхід санкцій Євросоюзу. Про це стало відомо під час спільного розслідування “Теперішнього часу” (канал “Радіо Свобода”) та антикорупційного проєкту “Муніципальний сканер”, що отримало назву “Кримський архів”.

Як з’єднання ясували журналісти, кілька сонячних електростанцій в Криму, які раніше належали Клюєвим, після окупації півострова перереєструвалися в російському реєстрі. Альо тепер їхніми засновниками є компанії з Австрії, Нідерландів, Кіпру і з Британських Віргінських островів. Частина цих компаній продовжує працювати, частина – перебуває в стадії ліквідації через судових процесів з російськими банками.

Ще до анексії компанії Клюєвих взяли кредити в українських і російських банків на будівництво геліостанцій в Україні. До 2017 року компанії накопичили величезні борги перед обома сторонами. Альо якщо Україні довелося покривати збитки банків з державного бюджету (це близько мільярда доларів), то Росія почала судові процеси з власниками енергобізнесу. Компанії до цього моменту заборгували близько 800 млн євро.

Ішлося про кредити, які компанії групи Activ Solar брали у “Внєшторгбанка” та “Сбербанку Росії” через їхні українські філії. Тоді ж російський глава анексованого Криму Сергій Аксьонов допускав, що держбанки заберуть геліостанції в рахунок кредитів. Як з’єднання ясували журналісти, незважаючи на санкції та судові процеси з Росією, станції Клюєвих в окупованому РФ Новини продовжують працювати. Власниками електростанцій виявилися понад десяток різних компаній зі схожими назвами.

У всіх них працюють люди, тісно пов’язані з бізнес-активами Клюєвих. Самі Клюєви перебували під персональними санкціями ЄС з 2014 року. Але до кінця 2018-го і початку 2019-го ці санкції були зняті. Влада Кіпру по суті на запит “НВ” про можливе порушення санкцій не відповіла і порадила звернути в компанії безпосередньо. Влада Нідерландів та Австрії не відповіла. На запити і дзвінки “НВ” жоден із братів Клюєвих не відповів.