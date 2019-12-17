Гончарук встановив ціновий орієнтир для АЗС

Ціни на автозаправках повинні знизитися як мінімум на 2 гривні за літр. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ICTV.

«Зараз ми спостерігаємо те, що ціни на бензин зменшуються. За різними оцінками, від 30 до 80 копійок. Звичайно, це неадекватне зменшення, звичайно ціни на бензин повинні зменшитися значно сильніше. За нашими розрахунками, на 2 гривні», — сказав Гончарук.

Для зниження цін на паливо, на його думку, потрібно стимулювати конкуренцію на ринку.

«Ціни на бензин знижуються, вони будуть знижуватися. Ми прогнозуємо, що вони в найближчий період часу за певною інерцією продовжать знижуватися. Але швидкість зниження цієї ціни залежить від того, наскільки нам вдасться стимулювати конкуренцію на цьому ринку», — запевняє прем’єр.

Головними перешкодами здешевлення бензину Гончарук називає великий «тіньовий сектор» і роботу Антимонопольного комітету.

Раніше Антимонопольний комітет встановив, що в Україні оптові ціни на паливо і курс долара знизилися, а АЗС ціни паливо не зменшили. АМКУ зобов’язав трейдерів знизити вартість продукції. Після цього ціни на АЗС почали знижуватися.

Також розібратися з цінами на АЗС пообіцяли в Мінекономіки.