Володимир Кличко може стати кращим боксером десятиліття

В Асоціації американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA), вибрали п’ятірку претендентів на звання кращого професійного боксера десятиліття (з 2010 по 2020 року — Ред.). Про це повідомляє прес-служба організації.

У список увійшов суперважкоатлет і екс-чемпіон світу Володимир Кличко (Україна). Також на нагороду претендують Флойд Мейвезер (США), Андре Уорд (США), Менні Паккьяо (Філіппіни) і Сауль Альварес (Мексика).

До цього моменту активні виступи продовжують тільки Паккьяо і Альварес. Переможець номінації стане відомий 17 січня.

Кар’єру Володимир Кличко завершив у квітні 2017 року, коли нокаутом поступився Ентоні Джошуа. З тих пір він продовжує тренуватися і не спростовує чутки про те, що одного разу може знову поборотися за титул чемпіона світу.