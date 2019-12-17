У хід пішли вогнегасники, палиці і газ: нове відео сутичок під Радою

Під Верховною Радою сталися нові сутички між активістами-нацдружинниками і поліцією.

Сутички сталися біля готелю “Київ”, через дорогу від Маріїнського парку і Верховної Ради, де відбуваються мітинги. На відео можна побачити, що правоохоронці і активісти намагаються перештовхати один одного, але в якийсь момент активісти почали використовувати проти правоохоронців сльозогінний газ, вогнегасники, а один з них завдав кілька сильних ударів палицею по касці поліцейського.

Також стало відомо, що під час сутичок постраждали і кілька журналістів, в яких потрапили сльозогінним газом.