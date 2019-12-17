В США заявили о «небезопасных маневрах» корабля ВМФ РФ «Виктор Леонов»

В среде военных экспертов обсуждается репортаж американского телеканала CNN, где сообщается о «небезопасных маневрах» российского корабля. Речь идёт о корабле ВМФ РФ «Виктор Леонов». Это разведывательный корабль проекта 864.

CNN сообщает, что «небезопасные маневры» корабль российского Военно-морского флота осуществлял «неподалёку от побережья Флориды». Насколько «неподалёку» — ответа пока нет.

Из репортажа американских тележурналистов:

Корабль периодически отключал навигационные огни и не отвечал на запросы проходивших мимо торговых судов. Они пытались выяснить его точное местоположение, чтобы не произошло столкновения. Маневры российского корабля выглядели беспорядочными.

Такое заявление сделано со ссылкой на представителей американской Береговой охраны. В Береговой охране заявили, что, оказывается, во время «небезопасных и беспорядочных маневров» разведывательного корабля «Виктор Леонов» неподалёку от него находился американский эсминец Mahan.

Видимо, на телеканале CNN всерьёз считают, что разведывательный корабль, находясь в любой точке Мирового океана, должен включать «иллюминацию» и вступать в «задушевный» радиообмен с каждым из коммерческих судов.

Здесь важно отметить, что практически при любом появлении российских военных кораблей в северо-западной Атлантике, их маневры называют либо «небезопасными», либо «непрофессиональными». Особенно бурные эмоции СМИ США излили, когда всё тот же «Виктор Леонов» проходил в районе Норфолка, где располагается главная военно-морская база Атлантического командования ВМС США.