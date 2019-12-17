В сети высмеяли конфуз Путина с новым двойником

Владимира Путина опять заподозрили в использовании двойников.



Поводом для домыслов стал визит президента РФ Владимира Путина на завод КамАЗ.

Социальные сети смутил тот факт, что подпись, которую якобы оставил Владимир Путин существенно отличается от официальной.

На курьезный момент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, который также опубликовал соответствующую фотографию.

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«Путин сегодня был на заводе КамАЗ и оставил подпись на двери новой машины. Опять прокололись с двойником? Ибо подпись не совсем совпадает с опубликованным факсимиле президента РФ. Очень похож — но все-таки не такой. Смотрите сами — особенно на букву В», — говорится в подписи к опубликованному снимку.

«Нет у Х**ла никаких двойников! Просто дед, впадающий в маразм, и выглядящий, кстати, лет на 10 старше, чем есть на самом деле, несмотря на все ботоксы! Гены! М*кши — животные! Они стареют очень рано!», «Есть двойники, но пусть все отдохнут», «И Камаз из Богдана перекрасили», «И прическа не такая как обычно», «Этот испортился. Несите нового, не удмурта!», «Я там вижу только слово «лилипут», — шутят пользователи в комментариях под публикацией.

: Новости Ю