В киевском метро пассажиры устроили расправу над карманником (видео)

Самосуд на промышляющем в киевском метро карманником устроили пассажиры, которые поймали его на горячем. Об этом свидетельствует появившееся в сети видео паблика Киев Оперативный в Facebook.

Фото: facebook.com

Инцидент произошел на станции метро “Контрактовая” сразу после того, как злоумышленника удалось выявить. Несколько мужчин выволокли вора из вагона метро и удерживали до прибытия полиции. На видео можно увидеть, как один из пассажиров, вероятно ставший жертвой карманника, набросился на лежащего на полу метрополитена парня и наносит ему несколько ударов в голову.

Происходящее возмущает других очевидцев инцидента и они пытаются остановить расправу над карманником. Злоумышленника пытаются увести люди в форме, но на него набрасываются уже несколько человек.