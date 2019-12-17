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В киевском метро пассажиры устроили расправу над карманником (видео)

17.12.2019

Самосуд на промышляющем в киевском метро карманником устроили пассажиры, которые поймали его на горячем. Об этом свидетельствует появившееся в сети видео паблика Киев Оперативный в Facebook.

Фото: facebook.com

Инцидент произошел на станции метро “Контрактовая” сразу после того, как злоумышленника удалось выявить. Несколько мужчин выволокли вора из вагона метро и удерживали до прибытия полиции. На видео можно увидеть, как один из пассажиров, вероятно ставший жертвой карманника, набросился на лежащего на полу метрополитена парня и наносит ему несколько ударов в голову.

Происходящее возмущает других очевидцев инцидента и они пытаются остановить расправу над карманником. Злоумышленника пытаются увести люди в форме, но на него набрасываются уже несколько человек.

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