Суд відпустив з-під арешту екс-нардепа Валерія Іщенко

Суд відпустив колишнього народного депутата від фракції «Блоку Петра Порошенко» Валерія Іщенко під особисте зобов’язання по справі заволодіння коштами філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Таке рішення 6 грудня ухвалив Вищий антикорупційний суду за результатами розгляду клопотання детектива НАБУ і прокурора САП.

Як відомо, суд відправив Іщенко під нічний домашній арешт строком на два місяці. Пізніше подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу екс-нардепу з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Вивчивши клопотання, суддя задовольнив його. Так, він відпустив підозрюваного під особисте зобов’язання, поклавши на нього ряд обов’язків: не відлучатися з місця проживання без дозволу; прибувати за першою вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними та обвинуваченими; утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, що належать або займають Філією ЦОП УЗ і УЗ, крім залізничних вокзалів, а також здати на зберігання закордонного паспорта.

За версією слідства, Іщенко сприяв протиправному заволодінню в 2015 році коштами державного підприємства «Укрзалізничпостач» на суму більш 20 млн грн, а також вчинення в 2016 році замаху на незаконне заволодіння 43 млн гривень (кримінальні провадження щодо інших фігурантів направлено до суду з обвинувальними актами протягом 2017-2018 років і зараз передано для розгляду у ВАКС).

Також у сприянні цим злочинам підозрюють ще двох осіб: фінансового радника згаданого екс-нардепа, а також колишнього позаштатного радника глави Адміністрації президента України Михайла Бейліна, нагадує видання.