Сплив скандальний факт про Найеме в керівництві «Укроборонпрому»

Народний депутат України восьмого скликання Ігор Мосійчук заявив, що СБУ не давало доступу до державної таємниці заступнику гендиректора держконцерну «Укроборонпром» Мустафі Найєму.

Крім того, відомство не проводив стосовно нього ніякої необхідної спецперевірки, написав колишній політик на своєму Telegram-каналі.

«Це свідчить про те, що агенти іноземного впливу, громадянин Литви Айварас Абромавічус та його заступник Мустафа Найєм під час війни управляють державним оборонним концерном і по суті його знищують, а СБУ просто закриває на це очі. У всьому світі це кваліфікується як державна зрада, а у нас за таке платять зарплату більше 300 000 грн», – обурився Мосійчук.