Тимошенко: Законом про децентралізацію Зеленський легалізує особливий статус Донбасу

Такий крок вигідний для тих, хто буде керувати окупованою територією, і прямо суперечить інтересам України…

Поданий президентом законопроект №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» суперечить української державності та інтересам людей.

Про це заявила напередодні увечері лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «112. Україна».

«Закон усуває з Конституції норми, які заважають вводити особливий статус.

Тому, в разі прийняття пропозицій президента, не треба буде вносити зміни в Конституцію, а особливий статус може бути введений законом.

Для цього не знадобляться навіть 300 голосів, вистачить і 226-й», — пояснила Юлія Тимошенко.

Вона застерегла, чим небезпечний такий закон для країни і які наслідки може мати заплановане владою узаконення особливого статусу Донбасу.

«Легалізація закону про особливий статус Донбасу буде означати, що на окупованій частині будуть формуватися власні суди, власні силові структури без впливу України.

По суті, вся влада тотально там буде сформована без участі України.

Це держава в державі, анклав, який буде переданий на територію країни, без права управління ним», — застерегла лідер партії.

Юлія Тимошенко переконана, що такий крок вигідний для тих, хто буде керувати окупованою територією, і прямо суперечить інтересам України.

«Ми всі очікували від Нормандського формату світу, люди його хочуть.

Тому нам потрібен реальний шлях до миру, а не його ілюзія», — резюмувала Юлія Тимошенко.