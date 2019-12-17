Обікрали ЗСУ на мільйони: у Києві топ-чиновників викрили у зухвалій “схемі”

Керівники столичного держпідприємства, що працює в сфері оборонної промисловості, зробили закупівлю застарілих і підроблених комплектуючих для ремонту військових літаків на суму 15 мільйонів гривень.

Про це повідомила прес-служба СБУ на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

“Чиновники придбали у представників комерційної структури застаріле і підроблене обладнання для ремонту військових літаків. При цьому закупівлю продукції, в тому числі технологічних складових систем життєзабезпечення, здійснювали за завищеними цінами і оформляли її як нову”, – сказано в повідомленні.

Під час слідчих дій в службових приміщеннях держустанови були виявлені контрафактні і застарілі комплектуючі до авіаційної техніки на суму понад 15 млн гривень.

“Використання виявленого обладнання сумнівної якості для обслуговування військових літаків створювало передумови до виникнення надзвичайних ситуацій”, – підкреслили в СБУ.

В рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до операції.