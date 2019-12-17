Отруєння у Харкові: дворічний хлопчик з батьком померли, вагітна мати у лікарні

У Харкові у квартирі п`ятиповерхового житлового будинку, ймовірно, в результаті отруєння помер чоловік та його дворічний син, вагітну дружину госпіталізували.

16 грудня о 22.18 надійшла інформація про те, що у Харкові на вулиці Кримська у квартирі на другому поверсі знаходяться люди, які потребують допомоги.

– Рятувальники на місці подій за допомогою триколінної драбини через вікно оглянули квартиру: у кухні на підлозі лежав непритомний чоловік. Під час огляду квартири з`ясувалося, що в іншій кімнаті перебували вагітна жінка та непритомна дитина.

Усіх мешканців квартири винесли на свіже повітря та надали первинну медичну допомогу до прибуття швидкої, – йдеться у повідомленні ГУ ДСНС.

Батька та його дворічного сина врятувати не вдалося. Жінка ще подавала ознаки життя. Її госпіталізували до токсикологічного відділення Харківської міської лікарні №2 з попереднім діагнозом отруєння чадним газом.