Діти зробили скакалку з мертвої змії (відео)

У В’єтнамі п’ятеро маленьких дітей стрибали через мертву змію замість скакалки.

На відеозаписі, опублікованому в YouTube, двоє дітей, тримаючи змію з двох кінців, обертають її по колу. Тим часом через мертву рептилію стрибає дівчинка. Ще два малолітніх хлопчика спостерігають за процесом, очікуючи на можливість так само пострибати. Діти безтурботно співають веселу дитячу пісню.

Звісно, для українських реалій це виглядає дещо дико. Але навряд чи це щось дивне і незвичне для мешканців в’єтнамських селищ.