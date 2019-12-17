Встановлено організатора замовного вбивства, під час якого вбили дитину у Києві

Прокуратура Києва та слідчі Нацполіції встановили особу організатора замовного вбивства депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його 3-річний син. Про це повідомляє прокуратура Києва

Правоохоронці погодили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 11, 12, ч.2 ст. 115 КК України 25-річному уродженцю Російської Федерації.

Як розповіли в прокуратурі, зловмисник залучив у якості виконавця злочину 20-річного колишнього бійця АТО, який мав досвід бойових дій у якості снайпера на Донбасі.

Під час особистої зустрічі в одному з ТРЦ столиці, чоловік запропонував виконавцю $40 тис. за убивство депутата.

Організатор надав виконавцеві усю інформацію про Соболєва та забезпечив його зброєю. Також він надав гараж для зберігання знаряддя вбивства. Сам організатор напередодні вчинення злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі.