На горі Афон знайшли жіночі кістки: вчені подивовані

На горі Афон у Греції, куди пускають лише чоловіків, знайшли кістки жінки. Дослідницю скелетів Лауру Вінн-Антікас запросили оглянути знахідку.

Лаура Вінн-Антікас присвятила десятиліття дослідженням скелетів, похованих по всій Греції у підземних склепах, могилах, каплицях й на археологічних місцях. Вчена зробила численні неймовірні відкриття. «Ніколи не знаєш, що саме знайдеш», – каже антрополог американського походження.

«Кістки не брешуть. Вони розкажуть, як людина жила й, можливо, як вона померла. Потрібно бути готовим побачити все», – додала вона.

Але коли Вінн-Антікас покликали оцінити кістки, викопані під кам’яним фундаментом Візантійської каплиці в суто чоловічій чернечій республіці на горі Афон, навіть вона була здивована, пише The Guardian. Деякі з них були надто малі й зовсім не нагадували чоловічі.

«Серед них були передпліччя, гомілковостопні кістки, й крижові кістки, які були просто іншими у своїй морфології. Інші були більш міцні й точно відповідали формам чоловіків. А ці мали розміри, які помітно підпадали під жіночу шкалу. Вони помітно відрізнялися в розмірі», – пояснила вчена.

Було також очевидно, що знайдені під землею в каплиці кістки були поховані вдруге. А з оригінальної могили їх бережно перевезли на Афон. Заінтригований монастир Пантократор, якому належить каплиця святого Афанасія, запропонував провести радіовуглецеве дослідження знайдених решток.

«Якщо ми говоримо про жінку або й навіть більш ніж одну жінку, це підніме численні питання. Наприклад, ким вона могла бути», – сказала Вінн-Антікас.

Навряд чи хтось більше зацікавлений у з’ясуванні правди, ніж самі ченці Афону. Жінкам заборонено ступати на землю відокремленого регіону на півночі Греції, заснованого в 10 століття. Навіть тваринам жіночої статі за виключенням котів не можна перебувати в чернечій республіці.

«Якщо рештки жінки присутні серед знайдених кісток, це буде перший відомий інцидент, в якому жінка знайшла свій вічний спокій на горі Афон», – сказав архітектор-реставратор Фаідон Хаджіантоніу, який знайшов рештки під час консервації у каплиці.

«Були часи під час піратських рейдів й ворожих вторгнень, коли монахи відкривали свої двері для жінок. Але таке траплялося рідко. Існує відома казка про сербського короля, який привіз свою дружину на Афон. Але її скрізь носили й не дозволяли ступати на афонську землю. Скрізь у монастирських приміщеннях постелили килими, щоб вона не змогла торкнутися землі», – додав архітектор.