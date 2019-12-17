Протести проти ринку землі: аграрії перекрили трасу Київ – Одеса

У вівторок, 17 грудня, кілька сотень противників земельної реформи, яка на їх думку, дозволить концентрувати в одних руках занадто великі ділянки земель сільськогосподарського призначення, в знак протесту перекрили трасу міжнародного значення Київ — Одеса (М-05).

Люди постійно ходять по пішохідному переходу біля автозаправки поблизу села Демидівка Любашівського району Одеської області, блокуючи таким чином рух.

Періодично накопичився транспорт пропускають, однак пробки на дорозі — все одно потужні.

В місці проведення акції протестувальники розмістили по узбіччях техніку з плакатами.





«Аграрії Одеської області закликають владу зменшити концентрацію землі в одних руках. Ми вийшли, щоб нас почуло уряд і президент. Ми проти законопроекту про землю, який збираються приймати у другому читанні. Цей закон покликаний привести на наші землі транснаціональні компанії і олігархів», — заявляють учасники протесту.