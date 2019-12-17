Зеленський розповів про нові домовленості щодо газу

У вівторок, 17 грудня, під час перебування з офіційним візитом в Азербайджані, президент Володимир Зеленський зазначив, що важливо використовувати транзитний потенціал України і Азербайджану.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі президентам України і Росії не вдалося прийти до спільної думки щодо транзиту газу через українську ГТС.

Фахівці обох країн вивчать можливість розширення Південного газотранспортного коридору, яке дасть можливість постачати газ через Україну в країни південної Європи.

«Україна підтримує реалізацію проекту Південний газотранспортний коридор. Ми домовилися вивчити можливості його розширення. Це важливо для диверсифікації поставок газу європейським споживачам. Слід використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн та розвивати інфраструктуру для цього», — цитує Зеленського «РБК-Україна».

Зазначимо, Південний газотранспортний коридор включає в себе Південнокавказький газопровід (Баку — Тбілісі — Ерзурум), турецький Трансанатолійський газопровід (TANAP) і Трансадріатичний газопровід (TAP) з направленням у південну Європу.

Мета проекту — підвищення безпеки поставок газу в Європу, скорочення частки Росії, як постачальника газу на газовому ринку Європи.

9 грудня в рамках саміту «нормандської четвірки» на зустрічі президентів України і Росії — Володимира Зеленського та Володимира Путіна — домовленостей щодо транзиту газу досягнуто не було. Путін обіцяв Україні газ на 25 відсотків дешевше у разі відмови від усіх арбітражних претензій «Нафтогазу» до «Газпрому».