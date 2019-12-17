Рада прийняла законопроект про підтримку пластового і скаутського руху з поправками Зеленського

Верховна Рада прийняла Закон “Про державне визнання і підтримки Пласту – Національної скаутської організації України” з пропозиціями Президента України.

За відповідне рішення проголосували 316 депутатів. У доопрацьованому законі змінено його назву на “Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху”. Доопрацьований Закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об’єднань. Питання визнання історичного внеску Пласта відображено в преамбулі.

У статті 1 додані визначення скаутського руху, пластового і скаутського методів, пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми, пластових, скаутських громадських об’єднань.

Закон передбачає розроблення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і місцевих програм щодо дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об’єднань, а також можливість залучення пластових, скаутських громадських об’єднань (за їхньою згодою) до реалізації державних та місцевих програм.

Також допрацьованим Законом визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань. При затвердженні державного та місцевих бюджетів можуть передбачатися видатки на підтримку програм, проектів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми.

Доопрацьований Закон передбачає, що центральні органи виконавчої влади сприяють розвитку пластового, скаутського руху за межами України і створенню і функціонуванню за межами України інфраструктури пластового, скаутського руху, в якій освіта і виховання здійснюються українською мовою або вивчається українська мова.