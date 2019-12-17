Наздоганяли і били кийками: поліцейські жорстко “зачистили” вулицю від протестуючих (відео)

Під Верховною Радою не вщухає протистояння між активістами і правоохоронцями – з обох сторін є постраждалі. Також поліція почала затримувати особливо буйних.

Основні події розгортаються в районі готелю “Київ”. Дійшло до того, що активісти за допомогою відбійного молотка розбивають асфальт на камені і кидають їх у правоохоронців. Також учасники мітингу почали встановлювати намети, але поліція пішла на штурм і розгромила їх.

“Судячи з того, що говорить дядько на відео, то поліції дали команду прибрати намети, вони почали змітати намети. Мітингувальники розібрали частину бруківки і стали кидати. Чоловік, який лежить на землі, збили під час наступу. Йому вже викликали “швидку”, – пишуть в мережі.

На відео можна побачити, як мітингувальники закидають спецназівців камінням, після чого поліція перейшла в контранступ і почала ганяти активістів, затримувати їх, були випадки, коли їм дісталося від кийків правоохоронців.

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Відео: Олег Черниш