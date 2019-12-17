На Харківщині перекрили великий канал контрабанди в Росію (фото, відео)

У Харківській області правоохоронці викрили схему контрабанди в Росію, про що повідомляється на сайтах Держприкордонслужби і прокуратури.

Встановлено, що група осіб, здогадно, жителі російського міста Білгорода, організували в Харкові “логістичний центр” і приймали замовлення на доставку товарів поза митним контролем.

У спеціальних складських приміщеннях у Харкові зберігали товар, який згодом передавався кур’єрам, які незаконно переміщували його через кордон у Росію. Надалі такі контрабандні “пакети” вже на території РФ доставлялися кінцевим одержувачам переважно поштовими компаніями-перевізниками.

Під час обшуків знайшли більше 100 ящиків і 400 мішків, де знаходилися товари побутового призначення, призначені для адресатів з різних регіонів Російської Федерації, а також документи, що є доказами протиправної діяльності.

Загальна вага вилученого становить понад 6000 кг (предмети одягу, взуття, рибальське спорядження, біжутерія, косметичні вироби, годинники, причандали для куріння тютюну, волоські горіхи, паливно-мастильні матеріали, комп’ютерна техніка). За попередньою оцінкою, загальна вартість вилученого товару може досягати більше 10 млн грн.

Зараз у суд направлено клопотання про арешт зазначеного майна, і тривають слідчо-розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх учасників протиправної діяльності.