У Зеленського відсутня воля розігнати феєрично бездарний уряд

Коли ти сидиш «при комусь», подаєш йому каву, а він тобі ліниво так дозволяє мудрувати, презентувати великі рожеві велосипеди і обов’язково сплачує безкоштовну зарплату, керувати світом простіше простого.

Тут скажімо заум, тут трохи поржем, тут съехидничаем, а там пошлемо всіх подалі. Але це працює тільки якщо є хтось, хто дійсно вміє орати і хто розуміє просту істину — «з нічого нічого не буває»…

Про це пише сьогодні у Фейсбуці політолог Михайло Подоляк.

А якщо ти набрав в команду феєричних презентаторов, фанфаронов, погоничів порожняка? І намертво забув до них приставити тих, хто вміє працювати, думати, передбачати навала «білих північних звірів»?

Вже цілком собі очевидний базовий стиль управління нової команди. Сказати/зробити дурницю, отримати ржачную реакцію і чекати — випливе чи знову «не потоне»…

А як тільки виникає складна проблема – хоча у нас практично будь-який управлінський питання нерозв’язна проблема, в якій проявляються конфліктні інтереси багатьох лобістських груп – хлопці відразу йдуть в несознанку, в мовчанні, в тотальний ігнор.

Чекають поки пронесе. Або в крайньому випадку, скоромовкою ліплять яку/то універсальну інфантильну відмазку: «грошей немає, але ви тримайтеся». Як, приміром, іо. «людини» Гончарук, видає скромне зауваження про нездатність звести кінці з кінцями в бюджеті. Адже він серйозно вважав, що в бюджеті гроші самі разможаются, вступають у бдсм-відносини і самі платять за всі забаганки)…

А як же великі реформи? Як завжди у нас. «Ми зараз все тут повирішуємо. Тому що ті і ці, і вчорашні були ідіотами». А потім — опа! — маємо серйозні проблеми з животами в кущах…

Ну і дуже швидко з’ясувалося, що знову є тільки найдрібніші корисливі інтереси, які спочатку видавалися за великі перспективи. Ну як дрібні? Не зовсім, звичайно. Але точно корисливі.

Як у того ж Коломойського, якого всерйоз вважали розумним і оригінальним гравцем, але якого цікавить тільки — «заберу це і це, Приват поверну, з Центренерго вышвырну Кононенко». А буквально ще півроку тому Коломойський, немислимо надуваючись в інтерв’ю, міркував про глобальних стратегіях, дурниці МВФ, конкурентних ринках. Щоб у підсумку все звелося до жлобсткому шантажу: або дайте пільги Укртатнафті або авіапалива для польотів не буде. Реально великий чоловік в посудній лавці…

В чому реальна проблема? У відсутності волі. Адже Очевидно, що економічна частина уряду недієздатна. Очевидно також, що логістична частина президентської адміністрації недієздатна.

Саме час куо/кому вийти і сказати: «так, хлопці до побачення, Ви взагалі инфантилы, які не здатні працювати. І тому Віктор Михайлович, який Пінчук, беріть свій дитячий сад і повертайтеся на пасовища лівих ідіотів, читати свої вічні байки».

Але немає. Чергове мовчання. Тільки куди менше цих бравурних симпатичних інтерв’ю. Менше гнилозубых усмішок і самокатів менше. А у переляканих очах чітко написано» «ой, а ми не знали! ой, а це складно! ой, а як же можна було працювати!»)…