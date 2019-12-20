Придушили з особливою жорстокістю: з’явилися подробиці заколоту у СІЗО

Придушення заколоту в СІЗО Кропивницького супроводжувалося невиправданим застосуванням спецзасобів, в результаті чого травми різного ступеня тяжкості отримали 25 ув’язнених. Про це заявив представник Уповноваженого з прав людини по Кіровоградській області Олег Кошовий.

У коментарі він пояснив, що такі дані були отримані під час моніторингового візиту в СІЗО з метою перевірки дотримання прав ув’язнених під час заходів з відновлення режиму.

«Нами було встановлено, що відбувалося застосування спеціальних засобів до ув’язнених … 25 осіб отримали тілесні ушкодження. Це сліди безпосереднього застосування гумових кийків на спині, на частинах ніг, у двох сліди від застосування приладу для від гумових куль», – прокоментував Олег Кошовий.

На даний час стан потерпілих оцінюється як задовільний, а законність застосування спецзасобів перевірить прокуратура.