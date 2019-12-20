Тина Кароль появилась на публике в роскошном платье с глубоким разрезом

34-летняя артистка блистала на мероприятии в роскошном наряде

Как известно, недавно 34-летняя украинская поп-певица Тина Кароль выпустила собственный парфюм под названием “Tina by Tina Karol”. На днях прошла его презентация. На мероприятие исполнительница пришла в чарующем соблазнительном черном платье.

Кароль поделилась с поклонниками яркими кадрами на своей странице в Instagram. Ее наряд был сногсшибателен и подчеркивал все достоинства фигуры.

Фото: instagram.com/tina_karol

Так, стоит отметить, что на платье артистки было целых два глубоких разреза: один демонстрировал красивое декольте певицы, а второй оголял ножку. Под такое платье Тина надела стильные маленькие черные босоножки.

Фото: instagram.com/tina_karol

Она дополнила эффектный “лук” фирменной красной помадой и распущенными волосами с вьющимися локонами.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фанатам очень понравился такой образ исполнительницы. Она получила сотни восторженных комментариев.