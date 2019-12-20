Ідеолог «ДНР»: Росія не настає — вона обороняється

Російська Федерація на сході України не веде наступальну, а оборонну війну. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прихильник «російського світу», політолог з РФ, проживає в непідконтрольному Україні Донецьку, Роман Манекін.

За його словами, російська армія «обороняється» не тільки на території України, але також і в Молдові, Грузії і навіть Азербайджані, так як громадяни цих держав «розуміють російську мову».

«Донбас, Придністров’я, Абхазія, Південна Осетія і навіть Карабах — на якій з цих територій не розуміють російську мову? Росія, таким чином, не настає, вона обороняється», — сказано в публікації.

Він зазначив, що Росія протягом шести років не може впорається з «локальним конфліктом», що може означати «усвідомлену стратегію» і придуману кимось «гру в довгу». Манекін побоюється, що таким чином не тільки знижується ефективність держави російського, але і підривається його безпеку.

«Ну, не може називатися ефективним держава, яка не спроможна протягом шести років вирішити локальний конфлікт, в якому, так чи інакше, задіяно! Довго тягнеться протистояння? Отже, державний апарат пробуксовує! І той, хто придумував „гру в довгу“, повинен був розуміти, що, тим самим, ставить під сумнів ефективність держави „Російська Федерація“, підриває, по суті, державну безпеку», — написав Манекін.