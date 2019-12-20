ДБР завершило розслідування однієї з справ екс-нардепа Максима Микитася

Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінальної справи у відношенні екс-народного депутата Максима Микитася, який побив голову сільської ради одного в Чернігівській області.

Про це повідомляє Telegram-канал директора ДБР Романа Труби.

Труба повідомив. що зараз Микитасю надані матеріали на ознайомлення. Після цього кримінальне провадження з обвинувальним актом направлять до суду.

Інцидент стався в липні. Микитась тоді увірвався в приміщення сільського ради у селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і побив сільського голову ради. В кінці вересня цього року екс-нардепу повідомили про підозру.

Нагадаємо, в кінці жовтня Микитась вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн гривень. Його підозрюють у змові з екс-командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровым і організації корупційної схеми по захопленню нерухомості в столиці.