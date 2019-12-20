Як радянська культура програмувала на злидні

Так, друзі — сьогодні буде цікавий пост про те, як совкові книги і фільми програмували людей не на успішну та заможну життя — а на бідність і злидні. Думаю, всі ви зустрічали совків, які час від часу вскрикивают — “гроші не головне!” або “жили бідно зате чесно!”. Нерідко такий совок живе в маминій хрущовці з килимом на стіні і чайним грибом на кухні, і користується без докорів маминої пенсією або зарплатою дружини.

Таке викривлене уявлення про навколишньої дійсності з’явилося у людей з-за совкової культури, в якій постійно випинався культ бідності й аскетизму, а також популяризувався образ людини, який не протестує проти держави — сидить собі на хлібі і воді, та й ладно.

Загалом, в сьогоднішньому пості — розповідь про те, як радянські книги, фільми і культура в цілому програмувала людей на злидні. Загалом, обов’язково заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

Совкові уявлення про багатіїв і бідняків.

Для початку треба сказати те, що радянська культура вбивала людям в голову вкрай шкідливий і деструктивний теза про те, що бідні люди моральніше і добрішим багатих, а всі багатії — це бридкі “буржуї”, які тільки й думають про те, як би накрасти побільше золота.

В реальному ж світі справи йдуть з точністю до навпаки — “багатії” (ті, у кого вирішені проблеми матеріального існування) набагато більш альтруистичны і дуже часто намагаються витратити “зайві” гроші на якісь цікаві та корисні проекти, і створити щось не тільки для себе (для себе вже все давно створено), але і для інших. Згідно т. н. “піраміді потреб Маслоу” — це і є вища ступінь реалізації людини — вирішивши питання матеріального виживання, людина намагається відповісти на питання хто я такий і що-то дати світу — тому що отримувати більше не має сенсу, у нього все є.

Про бідняків совки розповідали, що вони нібито “більш моральні”, але в реальності все навпаки — бідняки постійно думають про те, як би добути шматок хліба, зайняті постійним виживанням, і в боротьбі за це виживання не сильно замислюються про моральну складову — виривати цей шматок хліба у інших — цілком нормальне в такому суспільстві явище. Таке собі щуряче суспільство.

У загальному і цілому — совкова культурка приписувала біднякам всякі неіснуючі достоїнства і всіляко возвеличивала всіляких бомжів і ледарів. Підсумок совка закономірний через 80 років люди розучилися працювати, винищили всіх ініціативних і заповзятливих громадян і все більше і більше деградували.

Як книги і фільми програмували на злидні.

Для популяризації свого шкідливого тези про “поганість” всіх багатих і “хорошість” всіх бідняків совки задіяли всю міць своєї пропаганди. Навіть з точки зору візуального образу совкові фільми і книги прагнули вплинути на глядачів та читачів — у всіх совкових фільмах і книгах бідняки показувалися у вигляді струнких, молодих і красивих людей зі світлими помислами, а багатії — були суцільно жирними, носатыми, старими і противними.

Типовий совковий сюжет совкового фільму, кгниги або вистави виглядає так — живе мерзенний і злий багач, який тільки і робить, що жере і віддається всяким плотських утіх, а також володіє гидким характером — кричить на прислугу і б’є дітей. А навколо живуть добрі бідняки з телячими очима, які все суцільно стрункі, красиві і разом з тим добрі і щирі. Бідняки починають водити хороводи і співати пісні — після чого багач кудись тікає, і настає загальне щастя Комунізму. Я спеціально не пишу про якісь конкретні фільмах — ви самі легко пригадаєте що-небудь з совкової культури з подібним сюжетом.

Ніхто і ніколи не говорив в совку, що багатство — загалом закономірний результат копіткої праці, іноді ціною життя кількох поколінь — тому що в самому совку всі були жебраками. Ніхто не говорив про те, що гроші — це насамперед ресурс, який звільняє людину від примітивного праці для добрих і корисних справ на благо світу — цього не було і в помині. Натомість людям постійно вбивалися в голови токсичні говнотезисы — бути багатим дуже погано, гроші це дуже погано, не прагни заробити, будь таким же убогим як всі, в злиднях — сила! За жебраками — майбутнє!

Чому так відбувалося? Відповідь на це питання дуже проста — совковому державі (спочатку побудованому на хибних засадах) не були потрібні багаті і вільні люди, які самостійно розпоряджаються своїм життям, своїм вільним часом і самостійно формують свої погляди на світ і самостійно вибирають уряду. Совкам були потрібні жебраки, раби — яких можна було підгодовувати з руки, як інвалідів, і розповідати вічні казки про “безкоштовних квартирах” і про те, як держава про них піклується”…

Укушені комунізмом. Замість епілогу.

В кінці посту хочеться сказати ще ось про що. У розвинених країнах дійсно заможні люди, такі як наприклад Ілон Маск, Білл Гейтс, Марк Цукерберг або нині покійний Стів Джобс, крім створення цікавих і корисних для всіх речей, ще за життя витрачають величезні суми на благодійність, а після смерті часто заповідають для благодійних цілей більшу частину свого стану. В останні роки життя Стів Джобс говорив так — “Мені байдуже, чи буду я найбагатшою людиною на кладовищі. Засипати з почуттям, що за день я зробив якусь приголомшливу річ — ось що мене цікавить”.

Але зовсім інші російські багатії, виховані в совковій системі — вони зовсім не схожі на західних заможних людей, які заробили статки власним розумом і талантами. Російські багатії жвут за зовсім іншими принципами — намагаються оточити себе максимальної розкішшю, палацами і золотом, а також час від часу розв’язують агресивні війни проти “непокірних сусідів”.

По суті — російські (і деякі українські) олігархи, виховані в совку, і стали тими самими карикатурними багатіями з совкових книжок. Все дитинство вони слухали брехливі вигадки радянської пропаганди і ввібрали її дуже добре — багач повинно бути злим, агресивним і споживати максимально багато, більше ні для чого не потрібні гроші. І це ще один шрам совка, вилікувати який удасться дуже не скоро…

Такі справи.

А в коментах напишіть, що ви про все це думаєте, цікаво.

