Путина высмеяли в сети из-за новой версии происхождения украинцев

Российский президент снова решил убедить всех в необходимости объединения

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию, на которой ответил на множество различных вопросов от журналистов. Как всегда, не обошлось без оскорбления украинцев.

Так российский лидер заявил, что украинцы, как этнос были придуманы писателем и польским графом Станиславом Потоцким в 18 столетии. Видео с умозаключениями Путина показали российские телеканалы.

Журналист попросил главу России рассказать о международных отношениях страны и дать оценку существующему положению дел. Путин сразу же углубился в отношения между его страной и Украиной. Он заявил, что между странами есть спорные моменты по поводу украинской идентичности.

Как оказалось, российский президент считает, что украинская идентичность – это придуманная графом Потоцким народность. Историк и писатель из Польши первым упоминал украинцев и Украину в своих работах. После этого Путин заявил, что происхождение украинцев от кочевых племен – полная ерунда и нужно знать «правду». Также, Путин снова начал всех убеждать и переубеждать, что россияне, белорусы и украинцы – один народ.