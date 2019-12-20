В Україні почали повертати старі назви міст: один населений пункт вже перейменували

У Верховній Раді стався прецедент – комітет по самоврядуванню вирішив повернути селу на Львівщині декоммунизированное назву. Тепер справа за голосуванням у залі Верховної Ради.

У той же час у Верховному Суді слухається справа про скасування рішення про перейменування Кропивницького. Чи стане це початком повернення радянських назв населеним пунктам в Україні? Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перший пішов?

У селі Мармузовичи на Львівщині досі киплять пристрасті. Це назву селу повернули в 2016 році після прийняття «Закону про декомунізацію». Треба зазначити, що Мармузовичами село називалося до 1630 року. Потім його називали Ферлиевка, а в 1946 році воно стало Андреевкой – на честь загиблого комуністичного активіста Андрєєва, який очолив тут першу машинно-тракторну станцію (МТС). Проукраїнські повстанці підірвали будинок, в якому проходило засідання МТС, Андрєєв і загинув.

Село Андріївка на Львівщині

Радіо Свобода

Саме тому в 2016 році на хвилі боротьби з комуністичними назвами селу і повернули історичне ім’я. Хоча біля сільради було час запропонувати депутатам свій варіант назви села, але вони цього не зробили.

Однак в селі не всі підтримали нову назву Мармузовичи, а сільську раду і зовсім продовжував іменувати себе Андріївським. Місцеві депутати проголосували, щоб повернути собі назву Андріївка, і їх підтримала Львівська обласна рада.

Така вивіска Мармузовичах висить досі

Радіо Свобода

Хочемо жити з апостолом Андрієм

Селян підтримала і місцева церква УГКЦ. Там вважають, що Андріївка називається не в честь загиблого комуніста, а в честь апостола Андрія. І в українському варіанті назви потрібно ставити наголос на букву «і» – «Андріївка».

«Тут від Мармузовичей залишилася тільки третина території. Наприклад, наша церква Святого Миколая ніякого відношення до Мармузовичам не має. Коли у 1630 році татари спалили Мармузовичи, то сюди потім селилися інші люди, і село стало називатися Ферлиевка», – розповідає історію села місцевий священик церкви Святого Миколая УГКЦ Євген Мигаль.

Церква Святого Миколая в селі Мармузовичи

Буська РДА

На його думку, місцеві жителі не асоціюють назву села з загиблим комуністом, а вважають, що живуть під заступництвом Андрія Первозванного. «Люди давно про це говорили, і якщо б це задокументували, зараз не було б жодних проблем. А так тепер у жителів багато мороки з документами», – пояснює Євген Мигаль.

Як повідомив колишній глава Інституту національної пам’яті, депутат ЄС Володимир В’ятрович, комітет ВР України з питань місцевого самоврядування підтримав ініціативу мешканців Мармузовичей. «Соромно, що мої земляки-галичани таким чином можуть запустити процес рекоммунизации. Соромно, що члени громади на чолі зі священиком УГКЦ говорили, що назва села не має відношення до комуністів і походить від апостола Андрія. Завтра хтось захоче Дніпро перейменувати Дніпропетровськ – на честь апостола Петра», – написав у Facebook В’ятрович.

Правда, Мигаль запевняє, що ніхто в селі не проти декомунізації.

Ніякого повернення не буде

У комітеті по самоврядуванню ВР, який і підтримав мешканців села у поверненні їм старої назви, запевняють, що ніякої редекоммунизации не буде.

«Це все маніпуляції. Там немає повернення радянського назви. А є звернення Львівської обласної ради та сільради з проханням дати селу назву на честь апостола Андрія», – говорить депутат «Слуги народу», голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

24 канал

Він вважає, що жителів цього села підтримали депутати Галичини одноголосно, а це значить, що про повернення до комуністичного назві мови не може бути. «Львівська облрада абсолютно не лояльний до «Слуги народу», там навіть немає наших представників, а вони підтримали представників села», – аргументує Безгін.

На черзі Кропивницький

Правда, прецедент з поверненням одному селу старої назви під виглядом нового може стати прикладом для того, щоб і інші противники перейменувань кинулися б у суди. Наприклад, на черзі Кропивницький.

Досі у Верховному Суді слухається справа про скасування голосування за перейменування Кіровограда у Кропивницький. Його ініціатор – колишній депутат від БПП, лікар з Кропивницького Костянтин Яринич. Він є прихильником перейменування міста на Єлисаветград.

Кіровоград перейменували в Кропивницький

ТСН

«Я як депутат повинен був чути, що говорять люди, які мене обрали. І всі говорили, що не підтримують назва Кропивницький. І ця позиція збігається з моєю особистою позицією. Тому що я не сприймаю насильство над історичними цінностями і думкою більшості», – пояснює Яринич.

Він запевняє, що назва Єлисаветград не пов’язаний з іменем російської імператриці Єлизавети, з-за якої декоммунизаторы і відкидали цю назву. «Там навіть написання літер різний – Єлизаветград і Єлисаветград. Це в честь святої Єлисавети. Але з огляду на війну з Росією, тоді це назва пов’язували з російським світом. Я вважаю, коли не буде війни з Росією, це назва повернеться», – упевнений Яринич.

Але в суді Яринич наполягає на скасування голосування за перейменування в Кропивницький, тому що вважає, що депутати допустили чимало порушень. «Там були порушення на кожному етапі голосування. Я все виклав у своєму позові. Суд затягується, постійно переноситься. Але я вважаю, що якщо не буде політичного тиску, то суд прийме тільки одне рішення», – говорить Яринич.

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Зокрема, його не влаштовує, як пройшло голосування в залі ВР, під ялинку. «Всі вже знають, що настають канікули. І Парубій каже, що є ще одне питання, якого немає в порядку денному. Але який потрібно проголосувати, тому що від нас цього вимагає громадськість і чекають хлопці, які воюють. Ніякої доповіді не було, ні як називається голосування. І всі як стадо проголосували», – обурюється Яринич.

Депутат Безгін запевняє, що потоку перейменувань у зворотну сторону не буде. «Кожен конкретний випадок досліджується окремо. Якщо нам нав’язують Жуківку в честь Жукова або Єлисаветград, то це предмет окремого дослідження і здорового глузду», – говорить Безгін.

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Юристи вважають, що вирішити питання з перейменуванням через суд цілком можливо. Правда, для цього потрібно серйозне обґрунтування.

«До суду може звернутися громада, чиї права порушені. Це не заборонено, будь-яка людина може захищати свої права. Інше питання, що необхідно представити аргументи і докази. Якщо вони будуть, то цілком реально виграти суд», – вважає адвокат Віталій Наум.