Екс-нардепу Сольвару призначено заставу в розмірі вкраденого при оренді житла

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому депутату Верховної Ради Руслану Сольвару (“Блок Петра Порошенко”), підозрюваного в незаконному отриманні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 361 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Постолюк.

За її словами, рішення було прийнято 19 грудня.

Суд повністю задовольнив клопотання САП, яка просила обрати Сольвару заставу 361,5 тис. гривень.

Як повідомлялося, НАБУ повідомило екс-депутатові Ради Сольвару (БПП) про підозру у незаконному отриманні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.